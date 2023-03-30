В ISW звернули увагу на нервову реакцію Кадирова після інциденту у Гудермесі

На думку аналітиків ISW, демонстративна реакція Рамзана Кадирова на напад на відділ поліції у Чечні може свідчити про його стурбованість стабільністю свого авторитарного правління. У ніч на 29 березня Кадиров повідомив про вбивство у приватному секторі Гудермеса двох чоловіків, які кинули у поліцейських гранату. Глава Чечні також опублікував кадри, як він разом із 15-річним сином, а також чеченськими чиновниками та співробітниками служби безпеки відвідують місце нападу та оглядають понівечені тіла нападників.

“Кадиров, ймовірно, хотів цим демонстративним оглядом тіл зміцнити свій імідж сильної людини і подати чеченцям сигнал, що будь-яку форму внутрішнього опору його правлінню буде ліквідовано. Сам факт, що реакція Кадирова на напад була такою негайною і жорсткою, свідчить про те, що він стурбований потенціалом внутрішнього спротиву всередині Чечні, який може підірвати його авторитарне правління автономною республікою”, – пишуть аналітики ISW.