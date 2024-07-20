В Іспанії заарештовано трьох “проросійських” хакерів

Трьох “проросійських” хакерів заарештовано за кібератаки з терористичною метою проти Іспанії та інших країн НАТО, повідомила іспанська поліція.

Підозрюваних затримано за ймовірну участь у розподілених атаках типу “відмова в обслуговуванні” (DDoS) проти державних установ і стратегічно важливих секторів, повідомила Цивільна гвардія.

Кібератаки були спрямовані на веб-сторінки державних і приватних організацій в урядовому секторі, критично важливих інфраструктур і основних служб у країнах, які підтримують Україну в конфлікті з Росією, ідеться в повідомленні.

Поліція опублікувала на медіаплатформі X відеозапис рейду в будинку одного з підозрюваних, де на стіні висить прапор радянських часів із серпом і молотом.

#OperacionesGC | Tres detenidos por delitos de daños

informáticos con fines terroristas.

Habrían participado voluntariamente en la realización

de ataques de denegación de servicios organizados por el grupo hacktivista NoName057(16)#GuardiaCivil pic.twitter.com/1Py28lIUkp — Guardia Civil (@guardiacivil) July 20, 2024

“Атаки було організовано хакерською групою NoName057(16), яка заявила про себе після початку конфлікту в Україні та була однією з найактивніших”, – ідеться в заяві Цивільної гвардії.

В установчому маніфесті група заявляє, що “буде пропорційно реагувати на ворожі і відверто антиросійські дії західних русофобів”.

За словами поліції, арешти було здійснено в Манакорі на острові Майорка, а також в Уельві та Севільї на півдні Іспанії.