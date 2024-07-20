Кримінал

В Іспанії заарештовано трьох “проросійських” хакерів
20 Липня 2024 16:09
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Цивільна гвардія проводить слідчі дії в Манакорі / Скриншот відео

Трьох “проросійських” хакерів заарештовано за кібератаки з терористичною метою проти Іспанії та інших країн НАТО, повідомила іспанська поліція.

Підозрюваних затримано за ймовірну участь у розподілених атаках типу “відмова в обслуговуванні” (DDoS) проти державних установ і стратегічно важливих секторів, повідомила Цивільна гвардія.

Кібератаки були спрямовані на веб-сторінки державних і приватних організацій в урядовому секторі, критично важливих інфраструктур і основних служб у країнах, які підтримують Україну в конфлікті з Росією, ідеться в повідомленні.

Поліція опублікувала на медіаплатформі X відеозапис рейду в будинку одного з підозрюваних, де на стіні висить прапор радянських часів із серпом і молотом.

“Атаки було організовано хакерською групою NoName057(16), яка заявила про себе після початку конфлікту в Україні та була однією з найактивніших”, – ідеться в заяві Цивільної гвардії.

В установчому маніфесті група заявляє, що “буде пропорційно реагувати на ворожі і відверто антиросійські дії західних русофобів”.

За словами поліції, арешти було здійснено в Манакорі на острові Майорка, а також в Уельві та Севільї на півдні Іспанії.


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