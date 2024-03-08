В Індії викрили велику мережу торговців людьми, які відправляли громадян до армії РФ

Центральне бюро розслідувань Індії заявило, що під час рейдів на 13 об’єктах влада країни затримала членів організованої мережі, які відправляли індійців до Росії для участі у війні з Україною.

Про це повідомляє DW, передає Еспресо.

В результаті було викрито “велику мережу торговців людьми по всій країні, яка приваблювала довірливих молодих людей обіцянкою високооплачуваної роботи за кордоном”. Підозрювані “заманювали громадян Індії через соціальні мережі та місцевих агентів на високооплачувану роботу в Росії”, – йдеться у заяві Центральне бюро розслідувань Індії.

Громадяни Індії, які яких вдалося заманити, проходили бойову підготовку та прямували на військові бази “в зоні російсько-української війни всупереч їхньому бажанню”.

Індійській владі відомо про 35 випадків, коли індійців відправляли до армії РФ. Раніше, наприкінці лютого, МЗС Індії просило Москву про “дострокове звільнення” з ЗС РФ близько 100 своїх громадян.