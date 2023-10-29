В Донецькій області поранено чотирьох поліцейських

Минулої доби росіяни накрили вогнем три населених пункти Донецької області. Як повідомляє поліція, інформації щодо постраждалих цивільних мешканців не надходило.
Росія атакувала міста Часів Яр, Сіверськ та селище Курдюмівка.
“По прифронтовому Сіверську окупанти вдарили з артилерії. Один зі снарядів розірвався біля екіпажу поліції. Поранень зазнали четверо поліцейських зі складу слідчо-оперативної групи, пошкоджено службовий автомобіль. Стан правоохоронців задовільний, вони лікуються амбулаторно”, – повідомили в Нацполіції.