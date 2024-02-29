Суспільство

В Азовському морі горіло судно ФСБ, – ГУР

29 Лютого 2024 17:11
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гур
Ілюстративне фото / ГУР МО

29 лютого в акваторії Азовського моря зафіксували пожежу на одному із катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Українські розвідники перехопили повідомлення екіпажу катера прикордонної служби ФСБ Росії. На судні заявили про пожежу та викликали аварійну групу для гасіння вогню та евакуації поранених.

“Пожежа, ходова рубка, зв’язок відсутній […] Кількість постраждалих збільшилась до 5. Необхідна терміново аварійна група”, — йдеться на записах.

Наразі розвідники уточнюють причини пожежі на російському катері, а також характер втрат окупантів.


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