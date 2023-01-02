Кримінал

В Австралії зіткнулися два вертольоти. Чотири людини загинули

2 Січня 2023 12:14
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авіакатастрофа

В австралійському місті Голд-Кост внаслідок зіткнення двох гелікоптерів загинули четверо людей. Про це повідомляє поліція штату Квінсленд.

Інцидент стався 2 січня близько 14:00 за місцевим часом (3:00 за Києвом) біля тематичного парку розваг Sea World. За даними поліції, гелікоптери зіткнулися, коли один із них злітав, а інший йшов на посадку.

Один з гелікоптерів уцілів, він зміг сісти на піщану мілину. Із шести осіб на борту п’ятеро отримали легкі травми, ще одна не постраждала. У другому гелікоптері перебувало семеро людей. Четверо загинули на місці, ще трьох у тяжкому стані доправили до лікарні.

Австралійське бюро транспортної безпеки розпочало розслідування за фактом того, що сталося.


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