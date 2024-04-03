Суспільство

В Альпах впав гелікоптер: є загиблі та поранені

3 Квітня 2024 09:23
загиблі, авіакатастрофа

Внаслідок авіакатастрофи, яка сталась швейцарських Альпах три людини загинули та ще троє постраждали. Гелікоптер перевозив пасажирів до гірського пункту висадки лижників.

Про це інформує AP.

У поліції кантону Вале заявили, що в цьому районі задіяли сім рятувальних вертольотів, щоб допомогти витягти двох людей, які перебували на борту, та доставити їх до найближчої лікарні.

Влада розпочала розслідування, щоб з’ясувати, чому легкий службовий вертоліт з’їхав з посадкового майданчика біля вершини Петі Комбен висотою 3668 метрів на південному заході Швейцарії, зазначили правоохоронці.

Розслідуванням займається федеральна прокуратура разом з регіональною та національною поліцією Швейцарії.


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