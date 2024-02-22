Уряди Польщі та України зустрінуться у Варшаві для розв’язання проблеми блокади кордону

Урядовці Польщі та України зустрінуться у Варшаві 28 березня задля розв’язання проблеми блокади польсько-українського кордону.

Про це на пресконференції заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

“Я хотів би, щоб усі усвідомлювали, в який історичний момент ми повинні приймати рішення (йдеться про другі роковини від початку повномасштабного вторгнення РФ), коли ми говоримо про наші стосунки з сусідами, нашу позицію, а також внутрішню ситуацію, ситуацію на кордоні з Україною, фермерів, протестів. Мусимо знайти спільне розвʼязання, щоб зберегти інтереси польських фермерів”, — сказав Туск.