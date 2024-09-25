Суспільство

Уряд змінив порядок виплат бійцям в разі отримання інвалідності та родинам загиблих воїнів 
25 Вересня 2024 11:41
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зсу, кабмін
Ілюстративне фото з відкритих джерел

24 вересня Кабмін затвердив новий розмір одноразової грошової допомоги в разі отримання інвалідності або загибелі воїнів ЗСУ.

Про це йдеться у відповідній постанові уряду № 1090.

Постановою зазначається, що одноразові виплати здійснюватимуть у разі загибелі українських військових, визнання їх безвісти зниклими або ж у разі встановлення інвалідності.

Зокрема, йдеться про компенсації у випадках, коли військовий загинув у період проходження військової служби, але не в бойових діях.

У разі загибелі військового розмір одноразової грошової допомоги становить 750 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року, – тобто 2 млн 710 тисяч грн.

Тим часом розмір одноразової грошової допомоги у випадку встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання залежатиме від групи інвалідності:

  • І група – 400 прожиткових мінімумів (1,21 млн грн);
  • ІІ група – 300 прожиткових мінімумів (908 тис. грн);
  • ІІІ група – 250 прожиткових мінімумів (757 тис. грн).

Відтепер подати заяву для призначення та виплати одноразової грошової допомоги до Міністерства у справах ветеранів можна в електронній чи паперовій формі, а також через “Дію”.


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