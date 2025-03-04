Політика

Уряд Ірландії схвалив додатковий пакет допомоги Україні на 100 млн євро
4 Березня 2025 19:43
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Саймон Гарріс / Фото: RollingNews.ie
Саймон Гарріс / Фото: RollingNews.ie

Кабмін Ірландії схвалив надання додаткового пакета допомоги Україні на суму 100 мільйонів євро. Також скасовано обмеження на розгортання миротворчих військ за кордоном.

Про це повідомляє видання RTÉ News із посиланням на заступника прем’єр-міністра Ірландії Саймона Гарріса.

Відомо, що кошти спрямують на закупівлю нелетального військового обладнання.

Уряд Ірландії зібрався 4 березня для обговорення способів допомоги Україні. На засіданні Гарріс заявив, що “безсумнівно, рішення президента США призупинити військову допомогу країні є дуже, дуже серйозною подією”.

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін назвав це “серйозною невдачею” і закликав до “продовження взаємодії між усіма”.

Також уряд Ірландії схвалив законопроєкт, що скасовує необхідність отримання дозволу ООН на розгортання миротворчих військ цієї країни за кордоном.


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