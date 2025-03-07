Уряд буде платити надбавки до зарплати за знання англійської мови

Кабінет Міністрів України затвердив порядок нарахування надбавки за володіння англійською мовою для окремих категорій працівників.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Надбавку у 10% отримуватимуть особи, які підтвердять знання англійської на рівні не нижче В2 за шкалою CEFR.
“Затверджено Порядок встановлення надбавки за володіння англійською мовою деяким категоріям осіб, що набере чинності одночасно з набранням чинності частиною шостою ст. 4 ЗУ “Про застосування англійської мови в Україні” та діятиме протягом чотирьох років”, – написав Мельничук.
Під дію постанови підпадають:
- військовослужбовці-контрактники,
- керівництво місцевих державних адміністрацій,
- поліцейські (середній та вищий склад),
- начальницький склад правоохоронних органів та служб цивільного захисту,
- прокурори,
- керівники державних підприємств, наукових установ та закладів освіти,
- освітяни та науковці.