Уряд буде платити надбавки до зарплати за знання англійської мови

Кабінет Міністрів України затвердив порядок нарахування надбавки за володіння англійською мовою для окремих категорій працівників.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Надбавку у 10% отримуватимуть особи, які підтвердять знання англійської на рівні не нижче В2 за шкалою CEFR.

“Затверджено Порядок встановлення надбавки за володіння англійською мовою деяким категоріям осіб, що набере чинності одночасно з набранням чинності частиною шостою ст. 4 ЗУ “Про застосування англійської мови в Україні” та діятиме протягом чотирьох років”, – написав Мельничук.

Під дію постанови підпадають: