Економіка

Уряд буде платити надбавки до зарплати за знання англійської мови
7 Березня 2025 13:47
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Кабінет Міністрів України затвердив порядок нарахування надбавки за володіння англійською мовою для окремих категорій працівників.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Надбавку у 10% отримуватимуть особи, які підтвердять знання англійської на рівні не нижче В2 за шкалою CEFR.

“Затверджено Порядок встановлення надбавки за володіння англійською мовою деяким категоріям осіб, що набере чинності одночасно з набранням чинності частиною шостою ст. 4 ЗУ “Про застосування англійської мови в Україні” та діятиме протягом чотирьох років”, – написав Мельничук.

Під дію постанови підпадають:

  • військовослужбовці-контрактники,
  • керівництво місцевих державних адміністрацій,
  • поліцейські (середній та вищий склад),
  • начальницький склад правоохоронних органів та служб цивільного захисту,
  • прокурори,
  • керівники державних підприємств, наукових установ та закладів освіти,
  • освітяни та науковці.

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