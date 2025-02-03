Кримінал

Унаслідок вибуху в елітному ЖК в Москві міг загинути засновник батальйону “Арбат” Саркісян, – ЗМІ
3 Лютого 2025 10:15
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Спецслужби на місці вибуху в Москві / Скриншот із відео
Спецслужби на місці вибуху в Москві / Скриншот із відео

3 лютого у житловому комплексі “Алые Паруса” на вулиці Авіаційній в Москві стався вибух. Одна людина загинула, ще четверо – поранені.

Про це пишуть російські ЗМІ.

На місці працювали кілька екіпажів швидкої допомоги і пожежники. За словами очевидців, вибух стався у ліфтовому холі висотної вежі після того, як до під’їзду зайшов один із мешканців комплексу разом з охоронцями. Консьєрж стверджує, що бачив жертву по телевізору.

Припускають, що було ліквідовано президента Федерації боксу “ДНР” і засновник батальйону “Арбат”, який бере участь у війні проти України, уродженець Горлівки Армен Саркісян. Повідомляють, що рік тому в нього був конфлікт з кадирівцями.

Офіційних коментарів щодо обставин вибуху, версій слідства та особи загиблого не надходило. Проте повідомляють, що встановити дані жертви на місці не вдалося, адже тіло сильно пошкоджено.


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