Суспільство

Унаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу 10 людей загинуло та 31 поранено  — Вілкул
8 Липня 2024 11:57

За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу, , загинуло 10 людей, 31 поранений вже перебуває в лікарні.

Про це повідомив Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Як зазначається, війська рф влучили по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків.

За попередніми даними, унаслідок масованої атаки у місті зафіксували 10 загиблих та 31 поранених. Постраждалі перебувають у лікарні, з них 10 — у тяжкому стані.

На місцях працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.


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