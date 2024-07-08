Унаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу 10 людей загинуло та 31 поранено  — Вілкул

За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу, , загинуло 10 людей, 31 поранений вже перебуває в лікарні.
Про це повідомив Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Як зазначається, війська рф влучили по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків.
За попередніми даними, унаслідок масованої атаки у місті зафіксували 10 загиблих та 31 поранених. Постраждалі перебувають у лікарні, з них 10 — у тяжкому стані.
На місцях працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.