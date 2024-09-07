Уламки збитого “шахеда” впали біля будівлі Верховної Ради

Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України. Про це повідомили в пресслужбі українського парламента.

“Пошкоджень не виявлено”, – йдеться у повідомленні ВР у Telegram.

Уламки збитого “шахеда” біля будівлі Верховної Ради у Києві 7 вересня 2024 / Фото Верховна Рада

Як повідомлялося, сьогодні вночі під час чергового російського нальоту ударних безпілотників столицю атакували з різних напрямків. Унаслідок атаки зафіксовано падіння уламків за чотирма різними адресами в Печерському районі. Сталася пожежа на відкритій місцевості, на площі 50 квадратних метрів, яку було ліквідовано.