Суспільство

Уламки збитого на Одещині дрона пошкодили склад припортової інфраструктури

23 Жовтня 2023 09:02
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дрони, одеса, Одеський порт

Попри збиття 9 ударних дронів, в Одеському районі все ж є пошкодження: уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури, була пожежа.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

“Російські терористи вночі атакували Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили 9 “шахедів”. 

В Одеському районі уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували наші вогнеборці.

Постраждалих немає”.


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