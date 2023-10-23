Уламки збитого на Одещині дрона пошкодили склад припортової інфраструктури

Попри збиття 9 ударних дронів, в Одеському районі все ж є пошкодження: уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури, була пожежа.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

“Російські терористи вночі атакували Одещину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили 9 “шахедів”.

В Одеському районі уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували наші вогнеборці.

Постраждалих немає”.