Уламки “Шахедів” пошкодили будинок і ЛЕП на Дніпропетровщині

Над територією Дніпропетровської області збили 7 російських “Шахедів”, уламки дронів пошкодили будинок та лінію електропередач.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

“Вночі оборонці збили над Дніпропетровщиною 7 ворожих “Шахедів”. У Криворізькому, Синельниківському, Павлоградському і Дніпровському районах. Через падіння уламків в останньому пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач”.

Також вранці 30 травня загарбники атакували Нікопольський район. Поцілили дронами-камікадзе по Нікополю і Марганецькій громаді.

За словами Лисака, люди не постраждали, наслідки уточнюються.