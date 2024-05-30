Суспільство

Уламки “Шахедів” пошкодили будинок і ЛЕП на Дніпропетровщині

30 Травня 2024 09:15
дніпро, дрони
Ілюстративне фото / Getty Images

Над територією Дніпропетровської області збили 7 російських “Шахедів”, уламки дронів пошкодили будинок та лінію електропередач.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

“Вночі оборонці збили над Дніпропетровщиною 7 ворожих “Шахедів”. У Криворізькому, Синельниківському, Павлоградському і Дніпровському районах. Через падіння уламків в останньому пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач”.

Також вранці 30 травня загарбники атакували Нікопольський район. Поцілили дронами-камікадзе по Нікополю і Марганецькій громаді.

За словами Лисака, люди не постраждали, наслідки уточнюються.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Травня 2024 08:42

Сили ППО вночі збили 7 крилатих ракет та 32 “Шахеди”
30 Травня 2024 07:30

Окупанти вночі атакували Харків
30 Травня 2024 07:07

У Керчі лунали вибухи
29 Травня 2024 20:49

The Telegraph: Зеленського просять уникати тиску на союзників щодо питання вступу України до НАТО
29 Травня 2024 18:34

На липневому саміті НАТО змінять формулювання щодо членства України, але запрошення не буде
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГІН

Ми тут нормально
усі думки