“Укрзалізниця” призначила нові поїзди з Харкова та Києва до Польщі

“Укрзалізниця” запускає нові міжнародні потяги з Києва та Харкова. Вони курсуватимуть до польських міст Перемишль, Варшава та Хелм.

З Харкова ходитиме поїзд №73/74 із зупинкою у Києві. Він прямуватиме до польського Перемишля.

Потяг вирушатиме з Харкова з 19 лютого за непарними числами о 14:07. До Києва прибуватиме о 21:04, а до Перемишля – об 11:13. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься по парних числах з 20 лютого о 13:45 і прибуватиме до Харкова о 10:01.

“Цей поїзд дасть мешканцям Харкова щоденне сполучення з Польщею, оскільки призначений кілька місяців тому поїзд №93/94 Харків – Хелм курсує з Харкова по парних числах”, – йдеться у повідомленні.

Також запускають потяг №67/19 – 20/68 Київ – Варшава, Хелм. Він вирушатиме зі столиці щодня з 19 лютого о 18:14, до Хелма прибуватиме о 4:55, до Варшави – о 10:12. У зворотному напрямку з Варшави поїзд відправлятиметься о 17:45, з Хелма – о 23:45 і прибуватиме до Києва о 13:07.

Пасажири, прибувши до Хелма, можуть пересісти на польський поїзд IC67, який прибуватиме до Варшави о 10:12. Також у зворотному напрямку: з Варшави польський поїзд IC68 виїжджатиме о 17:45 і прибуватиме до Хелма о 21:10. Квитки на ці рейси слід купувати онлайн на сайті польської залізниці.