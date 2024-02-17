Суспільство

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Дніпро – Ворохта

17 Лютого 2024 12:15
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укрзалізниця
Селище Ворохта Івано-Франківської області / Фото УЗ

Укрзалізниця прогнозує попит на дитячий відпочинок у горах та вирішила призначити з 1 березня додатковий поїзд №203/204 Дніпро – Ворохта.

Поїзд відправлятиметься з Дніпра через день о 14:35 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. В зворотному напрямку, з Ворохти, поїзд відправлятиметься з 2 березня через день о 16:26 та прибуватиме до Дніпра о 12:35.

На цей та інші поїзди доступна можливість раннього бронювання групових поїздок: заявки приймаються за 35 діб до відправлення поїзда через спеціальний сервіс замовлень.

Квитки на поїзд вже доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-ботах та касах вокзалів.


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