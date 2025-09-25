Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через обстріли у двох областях

Внаслідок обстрілів у ніч з 24 на 25 вересня на Миколаївщині та Кіровоградщині знеструмлено окремі ділянки залізниці.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Всі пасажири та бригади поїздів №54/254 Одеса – Дніпро, Кривий Ріг, №8/7 Одеса – Харків наразі перебувають в укриттях, за попередніми даними, потерпілих немає. Цим же шляхом трохи згодом належить також пройти поїздам №51/52 Запоріжжя – Одеса та №148/147 Київ – Одеса.

“Направляємо резервні тепловози на всі знеструмлені дільниці, оцінюємо пошкодження по мірі закінчення обстрілу. Будуть затримки вказаних поїздів”, – йдеться в повідомленні.