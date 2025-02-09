Економіка

“Укренерго” з понеділка запроваджує обмеження електропостачання
9 Лютого 2025 20:25
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Ілюстративне фото / Фото “Укренерго”
Ілюстративне фото / Фото “Укренерго”

«Укренерго» повідомило про тимчасові обмеження потужності для промислових та бізнес-споживачів, які діятимуть 10 лютого з 06:00 до 21:00.

Причиною введення обмежень є пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок попередніх російських атак. Енергетики працюють над відновленням обладнання, щоб стабілізувати ситуацію.

Для побутових споживачів наразі відключень не прогнозується, проте у «Укренерго» закликали використовувати електроенергію ощадливо – уникати одночасного вмикання кількох потужних електроприладів.

Час і обсяг обмежень протягом доби можуть змінюватися. Українців просять стежити за оновленнями на сайтах та офіційних сторінках обленерго у соцмережах.


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