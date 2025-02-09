“Укренерго” з понеділка запроваджує обмеження електропостачання

«Укренерго» повідомило про тимчасові обмеження потужності для промислових та бізнес-споживачів, які діятимуть 10 лютого з 06:00 до 21:00.

Причиною введення обмежень є пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок попередніх російських атак. Енергетики працюють над відновленням обладнання, щоб стабілізувати ситуацію.

Для побутових споживачів наразі відключень не прогнозується, проте у «Укренерго» закликали використовувати електроенергію ощадливо – уникати одночасного вмикання кількох потужних електроприладів.

Час і обсяг обмежень протягом доби можуть змінюватися. Українців просять стежити за оновленнями на сайтах та офіційних сторінках обленерго у соцмережах.