Суспільство

“Укренерго” скасувало обмеження, введені внаслідок останньої ракетної атаки 

2 Квітня 2023 15:31
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енергетика

НЕК “Укренерго” зняло всі обмеження, які були введені через пошкодження обладнання під час масованої ракетної атаки ворога 9 березня.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

“Ремонтні бригади НЕК “Укренерго” завершили аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах центрального регіону. Щиро дякуємо нашим литовським колегам за надану допомогу”, – йдеться в повідомленні. 

Відповідно всі обмеження споживання, які були введені на Київщині, Житомирщині, Харківщині, через пошкодження обладнання під час масованої ракетної атаки ворога 9 березня, знято. 

В “Укренерго”, додають, що в інших регіонах обмежень, які б призводили до необхідності обмеження споживання, також немає.


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