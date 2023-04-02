“Укренерго” скасувало обмеження, введені внаслідок останньої ракетної атаки 

НЕК “Укренерго” зняло всі обмеження, які були введені через пошкодження обладнання під час масованої ракетної атаки ворога 9 березня.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

“Ремонтні бригади НЕК “Укренерго” завершили аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах центрального регіону. Щиро дякуємо нашим литовським колегам за надану допомогу”, – йдеться в повідомленні.

Відповідно всі обмеження споживання, які були введені на Київщині, Житомирщині, Харківщині, через пошкодження обладнання під час масованої ракетної атаки ворога 9 березня, знято.

В “Укренерго”, додають, що в інших регіонах обмежень, які б призводили до необхідності обмеження споживання, також немає.