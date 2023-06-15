Політика

Украина отримає ще 14 танків Leopard 2

15 Червня 2023 18:05
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зброя, леопард

Україна отримає ще чотирнадцять бойових танків Leopard 2 від своїх західних партнерів після того, як їхню закупівлю профінансували Данія й Нідерланди.

Про це газеті Handelsblatt стало відомо із джерел у НАТО.

За даними джерел, контракти на постачання Україні додаткових Leopard 2 вже підписані з німецьким збройовим концерном Rheinmetall, причому обидві країни віддали “тризначну суму”. Також долучився уряд ФРН, який має схвалити експорт військової техніки.

Перші бойові танки Leopard 2 мають надійти до Збройних Сил України в січні 2024 року, а загалом контракт має бути виконаний до кінця 2024 року.


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