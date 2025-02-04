Україну вночі атакували понад 60 дронів

У ніч на 4 лютого росіяни атакували Україну 65-ма ударними БпЛА типу “Shahed” і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“Станом на 09.00 підтверджено збиття 37-ми ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях”, – йдеться у повідомленні.

28 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Черкащина.