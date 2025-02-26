Український боєць самотужки захопив у полон шістьох окупантів (відео)

Днями військовий одного з підрозділів Нацгвардії самотужки захопив у полон шістьох російських загарбників. Напрямок фронту не уточнюється.

Про це повідомили в 4-му батальйоні оперативного призначення “Сила Свободи” 4 бригади НГУ “Рубіж”.

“Воїн 4 батальйону Сила Свободи НГУ Рубіж самотужки взяв у полон групу окупантів. Без шансів для ворога”, – йдеться в повідомленні.

На відео видно, як український військовий буквально викурив окупантів з їхнього укриття та вишикував у шеренгу.

“Ми вилізли з нори, нас роззброїли та взяли у полон. Вони кидали гранати і ми попросили взяти нас в полон”, – розповіли загарбники та подякували українським військовим.