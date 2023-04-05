Українські та польські залізничники тестують євроколію на маршруті Люблін – Рава-Руська

З 5 квітня українські та польські залізничники спільно проводять тестово-випробувальну поїздку маршрутом Люблін – Рава-Руська євроколією 1435 мм. Таким чином, для пасажирів польського напрямку Рава-Руська (Львівська область) стане пунктом зручної пересадки між поїздом на євроколії та поїздом Укрзалізниці на українській колії, який у свою чергу домчить пасажирів до Львова.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

«Запуск сполучення між Варшавою, Любліном, Рава-Руською та Львовом дозволить задовольнити величезний попит українців на зручну логістику поїздом до та з польської столиці, а також розвантажити автомобільні пункти пропуску. Працюємо над тим, щоб наші країни стали ще ближчими одна до одної», – прокоментував Олександр Кубраков, Віцепремʼєр з відновлення України.

Відновлений залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років. Укрзалізницею відновлено ділянку євроколії довжиною 8,4 км та відреставровано вокзал на станції Рава-Руська. Після тестової поїздки польській стороні знадобиться декілька місяців для розгортання повноцінного митно-прикордонного контролю та завершення формальностей, після чого буде оголошено дату старту регулярного сполучення.