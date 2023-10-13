Українські пілоти розпочнуть тренування на F-16 в Арізоні наступного тижня, – Politico

Очікується, що українські пілоти розпочнуть підготовку до польотів на винищувачах F-16 на базі ВПС Національної гвардії в Тасконі, штат Арізона, наступного тижня.

Про це повідомляє Politico за посиланням на американських посадовців.

“Невелика кількість пілотів, які прибули до США минулого місяця для участі в курсах англійської мови на авіабазі Лакленд в Техасі, пройшли свій перший тест на знання англійської мови і прямують на авіабазу Національної гвардії Морріс в Арізоні. Там вони тренуватимуться разом з 162-м крилом, головним центром підготовки F-16 ВПС США”, – йдеться у повідомленні.

Пілоти спочатку вивчатимуть основи експлуатації F-16 в класі і на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на справжніх літаках.

Зазначається, що курс може бути прискорений через нагальну потребу повернути пілотів на поле бою.