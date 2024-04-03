Суспільство

Українська розвідка націлена на Керченський міст, – The Guardian 

3 Квітня 2024 15:49
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гур, крим
Палаючий Керченський міст. Жовтень 2022 року / Фото: AP

Високопоставлені представники ГУР МО України повідомляють, що вони планують нову атаку на Керченський міст, стверджуючи, що руйнування мосту “неминуче”.

Про це повідомляє The Guardian.

“Як розвиватиметься українська атака, незрозуміло, і є серйозні сумніви, що ГУР здатна провести спецоперацію проти такої добре захищеної та очевидної цілі. Росія вжила масштабних заходів щодо захисту мосту, посиливши протиповітряну оборону і розгорнувши “баржу-мішень” як приманку для керованих ракет”, – йдеться в публікації.

У ГУР вважають, що зможуть вивести міст із ладу найближчим часом. “Ми зробимо це в першій половині 2024 року”, – сказав один із чиновників в інтерв’ю Guardian, додавши, що голова управління розвідки Кирило Буданов вже має в своєму розпорядженні “більшість засобів для виконання цього завдання”. 


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