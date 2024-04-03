Українська розвідка націлена на Керченський міст, – The Guardian 

Високопоставлені представники ГУР МО України повідомляють, що вони планують нову атаку на Керченський міст, стверджуючи, що руйнування мосту “неминуче”.

Про це повідомляє The Guardian.

“Як розвиватиметься українська атака, незрозуміло, і є серйозні сумніви, що ГУР здатна провести спецоперацію проти такої добре захищеної та очевидної цілі. Росія вжила масштабних заходів щодо захисту мосту, посиливши протиповітряну оборону і розгорнувши “баржу-мішень” як приманку для керованих ракет”, – йдеться в публікації.

У ГУР вважають, що зможуть вивести міст із ладу найближчим часом. “Ми зробимо це в першій половині 2024 року”, – сказав один із чиновників в інтерв’ю Guardian, додавши, що голова управління розвідки Кирило Буданов вже має в своєму розпорядженні “більшість засобів для виконання цього завдання”.