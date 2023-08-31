Україні загалом потрібно 160 винищувачів, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що українським Повітряним силам загалом потрібно близько 160 винищувачів, щоб не давати росії можливості домінувати в повітрі.

Про це він повідомив в інтерв’ю португальському мовнику RTP.

За словами Зеленського, Україні необхідна ще сотня винищувачів на додаток до вже обіцяних «50–60» літаків F-16, які мають прибути на початку 2024 року.

«Загалом нам потрібно близько 160 винищувачів, щоб мати потужні Військово-Повітряні сили, які не дадуть росії можливості домінувати в повітряному просторі», — наголосив президент.

Він висловив жаль, що ця допомога в авіації надається «пізніше, ніж він хотів», і що російське домінування в небі досі є «абсолютним».

За словами президента, винищувачі мають запрацювати в українському небі на початку наступного року. Це питання складне, оскільки потребує підготовки не лише пілотів, а й інженерів, а також багато спеціалізованого обслуговування, додав Зеленський.

Він також зауважив, що винищувачі Україні потрібні для оборони та захисту мирного населення, а не для контрнаступу.

Ще одне нагальне використання F-16, за словами Зеленського, — забезпечити, щоб росія «не панувала незаконно в Чорному морі та не здійснювала агресію, блокуючи наші зернові коридори в Чорному та Азовському морях».