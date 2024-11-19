“Україні потрібно більше зброї та рішучих союзників”, – Шмигаль прокоментував удар по Глухову

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країні необхідно більше зброї та рішучих дій від союзників для припинення російського терору. Це повідомлення він зробив після атаки російських дронів на гуртожиток у Глухові Сумської області.

Шмигаль зазначив у Telegram, що внаслідок атаки наразі відомо про вісім загиблих, серед яких дитина. Рятувальні роботи тривають, оскільки під завалами ще можуть залишатися люди. “Україна потребує більше зброї та рішучих рішень союзників, щоб зупинити російський терор і захистити життя людей”, – наголосив прем’єр.