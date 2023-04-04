Політика

Україні потрібне посилення ППО. Залужний провів розмову з Марком Міллі

4 Квітня 2023 20:38
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зброя, Залужний, ппо

Україні потрібне посилення протиповітряної оборони. Про це повідомив головком ЗСУ Валерій Залужний у телефонній розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

«Розповів про обстановку на лінії фронту. Ситуація складна, але контрольована. Особливу увагу приділили питанню постачання озброєння і боєприпасів. Наголосили на важливості посилення системи протиповітряної оборони України. Обговорили майбутні кроки Збройних Сил задля деокупації території нашої держави», – повідомив головком у своєму телеграм-каналі.


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