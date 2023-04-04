Україні потрібне посилення ППО. Залужний провів розмову з Марком Міллі

Україні потрібне посилення протиповітряної оборони. Про це повідомив головком ЗСУ Валерій Залужний у телефонній розмові з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

«Розповів про обстановку на лінії фронту. Ситуація складна, але контрольована. Особливу увагу приділили питанню постачання озброєння і боєприпасів. Наголосили на важливості посилення системи протиповітряної оборони України. Обговорили майбутні кроки Збройних Сил задля деокупації території нашої держави», – повідомив головком у своєму телеграм-каналі.