Суспільство

Україна звернулась до Єврокомісії щодо блокади українсько-польського кордону

19 Лютого 2024 19:52
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україна, кордон, польща
Черга з вантажівок / Федерація роботодавців України

Україна повідомила Єврокомісії про ситуацію на українсько-польському кордоні та про проблеми з пасажирським перевезенням.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. 

“Ми поінформували Європейську комісію щодо ситуації на українсько-польському кордоні, зокрема створення перешкод для пасажирських перевезень. Це є неприйнятним”, – повідомила вона.

Крім того, вона заявила, що з ініціативи української сторони 20 лютого у Брюсселі відбудеться Спільна координаційна платформа з питань експорту та транзиту української агропродукції. 

“Очікуємо на чітку реакцію європейських партнерів на  блокування кордону та відновлення громадського порядку на кордоні”, – сказала вона. 


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Україна звернулась до Єврокомісії щодо блокади українсько-польського кордону
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