Україна звернулась до Єврокомісії щодо блокади українсько-польського кордону

Україна повідомила Єврокомісії про ситуацію на українсько-польському кордоні та про проблеми з пасажирським перевезенням.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

“Ми поінформували Європейську комісію щодо ситуації на українсько-польському кордоні, зокрема створення перешкод для пасажирських перевезень. Це є неприйнятним”, – повідомила вона.

Крім того, вона заявила, що з ініціативи української сторони 20 лютого у Брюсселі відбудеться Спільна координаційна платформа з питань експорту та транзиту української агропродукції.

“Очікуємо на чітку реакцію європейських партнерів на блокування кордону та відновлення громадського порядку на кордоні”, – сказала вона.