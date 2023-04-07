Економіка

Україна відновлює експорт електроенергії

7 Квітня 2023 21:09
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електроенергія

Міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, що дозволяє розпочати процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.

«Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Цього результату ми досягли завдяки титанічній роботі енергетиків, наших міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи. Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок – відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури», – зазначив Герман Галущенко.

Дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт. Однак фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку. Очільник Міненерго акцентував на тому, що забезпечення потреб в електроенергії для українських споживачів – пріоритет.

«Забезпечення електроенергією наших споживачів – це безумовний пріоритет. Тому експорт електроенергії буде працювати за умови забезпечення
українських споживачів електроенергією та може бути припинений у разі зміни ситуації», – сказав Герман Галущенко.


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