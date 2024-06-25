Україна та ЄС офіційно розпочали переговори про вступ

Сьогодні, 25 червня офіційно стартували переговори про вступ України до Європейського союзу. Це відбулося на Першій міжурядовій конференції в Люксембурзі.

На конференції виступив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Сьогодні починається новий етап у відносинах між Україною та Європейським Союзом. На шляху до вступу нас чекає ще дуже багато роботи. Ми до неї готові.

Дякую кожному, хто докладав зусиль, хто захищав, хто робив усе, щоби мрія ставала реальністю. Разом ми впораємося з усіма викликами. Разом переможемо, відбудуємо Україну і зробимо Європу сильнішою та згуртованішою — від Лісабона до Луганська”, – сказав Шмигаль.

Проте, як пише видання Financial Times, предметні переговори розпочнуться у 2025 році.

Зазначається, що міністри ЄС зустрінуться з українськими і молдовськими офіційними особами в Люксембурзі, щоб офіційно розпочати процес вступу, який триватиме роки. На зустрічах ЄС представить обом країнам “рамку для переговорів” реформ і законодавства, які вони повинні прийняти, перш ніж вважатимуться готовими приєднатися.

Газета зазначає, що представники ЄС очікують, що предметні переговори про вступ України розпочнуться під час головування в блоці Польщі, яке розпочнеться 1 січня.

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що починаючи з 2025 року Україна буде наполягати “на дуже динамічному процесі вступу”.