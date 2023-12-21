Політика

Україна та Молдова домовилися зменшити час перетину кордону для громадян і вантажів

21 Грудня 2023 17:29
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кабмін, молдова

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан підписав з українським колегою Денисом Шмигалем низку протоколів, які покликані спростити перетин українсько-молдовського кордону для громадян і вантажів та зменшити час його проходження.

Про це повідомив глава українського уряду за підсумками онлайн-зустрічі з Речаном.

«Україна та Молдова продовжують виконання домовленостей про спільний контроль у пунктах пропуску на кордоні», — зазначив Шмигаль.

За його словами, підписання документів зокрема активізує торговельно-економічну співпрацю між Україною та Молдовою.

Це також має підвищити ефективність і дієвість пропускних спроможностей кордону із застосуванням найкращих європейських практик, що є особливо важливим у контексті руху України до вступу в ЄС.


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