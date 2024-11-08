Політика

Україна припиняє авіасполучення з Іраном
8 Листопада 2024 17:01
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іран
Ілюстративне фото / Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про припинення угоди про повітряне сполучення з Іраном. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, угода була укладена між урядами України та Ісламської Республіки Іран 9 липня 1993 року в Тегерані.

Іран є союзником Росії у війні проти України, активно підтримуючи агресора. Зокрема, Тегеран надав Росії значну кількість дронів-камікадзе “Шахед”, які російські війська використовують для атак на мирне населення України, спричиняючи руйнування та людські жертви.


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