Україна припиняє авіасполучення з Іраном

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про припинення угоди про повітряне сполучення з Іраном. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, угода була укладена між урядами України та Ісламської Республіки Іран 9 липня 1993 року в Тегерані.

Іран є союзником Росії у війні проти України, активно підтримуючи агресора. Зокрема, Тегеран надав Росії значну кількість дронів-камікадзе “Шахед”, які російські війська використовують для атак на мирне населення України, спричиняючи руйнування та людські жертви.