Україна погодилася на угоду з США про видобуток корисних копалин, – FT

Україна погодилася на угоду з видобутку корисних копалин після того, як США відмовилися від найжорсткіших вимог. Київ сподівається, що угода про спільну розробку ресурсів поліпшить відносини з адміністрацією Дональда Трампа, повідомляє Financial Times.

Українські урядовці заявляють, що Київ готовий підписати угоду про спільну розробку мінеральних ресурсів, зокрема нафти і газу, після того, як США відмовилися від вимог щодо права на 500 мільярдів доларів потенційного доходу від експлуатації цих ресурсів.

Перший варіант угоди, який Трамп позиціонував як компенсацію за допомогу Україні, викликав невдоволення Києва та європейських столиць. Після того, як Володимир Зеленський минулого тижня відкинув документ, Трамп публічно назвав його “диктатором” і звинуватив Україну у розпалюванні війни.

Остаточна версія угоди, датована 24 лютого, передбачає створення фонду, куди Україна спрямовуватиме 50% доходів від майбутньої монетизації державних мінеральних ресурсів. Фонд інвестуватиме ці кошти у проекти всередині країни. Водночас угода не поширюється на вже існуючу діяльність “Нафтогазу” та “Укрнафти”.

Україна та Сполучені Штати спільно керуватимуть фондом, однак США матимуть повноваження щодо прийняття рішень у межах свого законодавства.

До угоди додали пункт за яким Україна або США не матимуть права продавати, передавати свою частку у Фонді без попередньої письмової згоди іншої сторони.

Внески, зроблені до нього, будуть реінвестовувати щонайменше раз на рік в українську економіку з “метою сприяння безпеці та процвітанню”. Майбутня угода про Фонд також передбачатиме розподіл коштів у майбутньому.

Проте документ не містить згадки про гарантії безпеки з боку США, на яких наполягала Україна.

Угоду вже схвалили українські міністри юстиції, економіки та закордонних справ, а візит Зеленського до Білого дому для її підписання може відбутися найближчими тижнями.

Незважаючи на досягнуті компроміси, угода залишається рамковою, і питання її юрисдикції ще не вирішене. Крім того, документ потребує схвалення парламенту України.