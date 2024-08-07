Україна почала транскордонний наземний наступ на територію Росії, – NYT

Україна почала несподіваний наземний наступ на територію Росії з використанням військ і бронетехніки. Це може стати одна із найбільших операцій українських військ на території РФ за більш ніж два роки війни, пише The New York Times.

Як зазначає газета, це не перший випадок, коли Україна проводить наземні атаки через кордон із Росією. Але якщо попередні напади здійснювалися групами РДК, то зараз на думку експерта Пасі Паройнена з Black Bird Group (центр аналітики з Фінляндії) брали безпосередню участь українські війська.

На думку військових аналітиків, атака може бути спробою відвернути російські частини від лінії фронту, тим самим послабивши тиск на українські війська.

Російські “воєнкори” повідомляють про нібито присутність українських військових у 10 прикордонних селах Курської області, а російський диктатор Володимир Путін 7 серпня вперше відреагував на події, назвавши їх буцімто “масштабною провокацією”.

Також Путін провів нараду “щодо ситуації в Курській області” за участю міністра оборони Андрія Бєлоусова, глави Генштабу Валерія Герасимова, директора ФСБ Олександра Бортнікова і секретаря Ради безпеки Сергія Шойгу.

Герасимов, за словами Путіна, перебуває на одному з пунктів оперативного управління. Про ситуацію під Курськом він доповідав по відеозв’язку.

Глава Генштабу заявив, що 6 серпня підрозділи ЗСУ чисельністю до однієї тисячі осіб “перейшли в наступ із метою захоплення ділянки території Суджанського району”. За його словами, просування ЗСУ вглиб Росії на курському напрямку зупинено.

Українська сторона поки не коментує інформацію про події у Курській області.