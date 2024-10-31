Політика

Україна отримає від Норвегії системи ППО NASAMS
31 Жовтня 2024 14:44
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допомога, норвегія, ппо, україна
ППО NASAMS / Вікіпедія

Норвегія передасть Українї винищувачі F-16 і системи ППО NASAMS.

Про це на Київському безпековому форумі заявив директор Департаменту міжнародного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко.

За його словами, під час візиту до Одеси міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам оголосив про черговий пакет допомоги

“Він наголосив на черговому пакеті допомоги з боку Норвегії у розмірі 500 млн євро, який включає F-16 і системи NASAMS”, — заявив Коваленко.

Він також додав, що Норвегія також заявила про готовність інвестувати в українську оборонну промисловість.


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