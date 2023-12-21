Політика

Україна отримає від Німеччини більше БМП Marder

21 Грудня 2023 19:20
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зброя, німеччина

Німеччина передасть Україні більше бойових машин піхоти Marder, ніж про це повідомлялося раніше.

Відповідна інформація з’явилась на офіційному сайті німецького уряду.

За оновленим списком допомоги від уряду Німеччини, країна профінансувала або передала Україні 120 бойових машин піхоти Marder 1А3.

Зі 120 одиниць бойових машин піхоти, 40 одиниць були передані зі складу компанії Rheinmetall, які пройшли відповідний ремонт.

Інші бойові машини, в кількості 80 одиниць, були передані Україні зі складу сухопутних сил Німеччини.


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