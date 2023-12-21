Україна отримає від Німеччини більше БМП Marder

Німеччина передасть Україні більше бойових машин піхоти Marder, ніж про це повідомлялося раніше.

Відповідна інформація з’явилась на офіційному сайті німецького уряду.

За оновленим списком допомоги від уряду Німеччини, країна профінансувала або передала Україні 120 бойових машин піхоти Marder 1А3.

Зі 120 одиниць бойових машин піхоти, 40 одиниць були передані зі складу компанії Rheinmetall, які пройшли відповідний ремонт.

Інші бойові машини, в кількості 80 одиниць, були передані Україні зі складу сухопутних сил Німеччини.