Економіка

Україна отримає від Латвії найбільшу партію дронів
23 Серпня 2024 09:33
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дрони, латвія, україна
Ілюстративне фото / AP

Найбільшу партію дронів отримає Україна від Латвії.

Про це у X (Twitter) написав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

За його словами, Латвія готується передати Україні партії з 1300 безпілотників.

“Найбільша партія від латвійських виробників – 1400 безпілотників – готова до відправки в Україну. На цьому завершується закупівля Міністерством оборони понад 2700 безпілотників латвійської промисловості для України”, – зазначив Спрудс.

Він додав, що загалом Латвія надала Україні 3 000 бойових безпілотників різних типів та характеристик в рамках Коаліції дронів.

“Разом з латвійськими компаніями ми продовжимо надавати підтримку до перемоги України”, – підкреслив очільник Міноборони Латвії.


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