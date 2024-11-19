Україна отримає від Данії €130 мільйонів на виробництво ракет і дронів

Данія виділяє нову фінансову допомогу Україні в розмірі 130 мільйонів євро. Ці кошти направлять на виробництво ракет і дронів.

Про це на спільній пресконференції повідомили президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Загалом Данія надала вже понад 20 пакетів оборонної підтримки, а також разом з Україною створила спеціальну модель розвитку української промисловості.

“Вона дає змогу об’єднувати інші країни навколо інвестицій у виробництво зброї в Україні. Це артилерія, наші “богдани”, також ракети, далекобійні дрони. Ми будемо й надалі розвивати таку нашу співпрацю”, – зазначив Зеленський.