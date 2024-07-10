Політика

Україна отримає додаткові системи ППО від США
10 Липня 2024 07:09
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байден, ппо
Джо Байден/Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Президент США заявив про передачу Україні додаткових систем ППО.

Про це заявив Байден на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні, “Голос Америки“.

Дві батареї Patriot, як обіцяли, надійдуть від Німеччини та Румунії. 

Ще одну спільно зберуть Нідерланди з іншими партнерами. Італія передасть систему SAMP-T. 

Також у наступні місяці США та партнери мають намір надати Україні “десятки систем ППО”, зокрема NASAMS, HAWK, IRIS-T та Gepard. 

Президент України Володимир Зеленський написав у X, що перший робочий день на саміті НАТО у Вашингтоні розпочав із конкретного результату.

“Додаткові ЗРК Patriot, SAMP/T та IRIS-T SLM, а також інші тактичні ракетні комплекси, які мають надійти в Україну від партнерів, допоможуть нам знищувати російські дрони та ракети й краще захистити українців від російського  повітряного терору, таких як вчорашня жорстока атака на нашу головну дитячу лікарню”. 

За його словами, це ще один важливий крок після рішення США надати Україні пріоритет у постачанні ракет для ППО. 

Зеленський також висловив вдячність Президенту Байдену за його лідерство та всім країнам-партнерам: “Вдячний нашим партнерам — Сполученим Штатам, Німеччині, Нідерландам, Італії та Румунії — за ухвалення потужної Декларації на підтримку системи протиповітряної оборони України для захисту її людей, міст і критичної інфраструктури”.


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