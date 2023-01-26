Україна отримає “абрамси” сучасної модифікації, але без “уранової” броні

Заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила, що Україна отримає сучасну версію танків Abrams М1А2, але без секретної броні, до складу якої входить збіднений уран.

Про це вона повідомила під час брифінгу. Також Сінгх висловила думку, що Україні буде важко підтримувати боєздатність танків Abrams.

“Сполучені Штати сприймають серйозно попередження РФ про ризики, що стосуються України, але не вважають постачання танків Києву ескалацією”, – додала заступник прес-секретаря.

Також її запитали про те, що може бути передано Україні надалі.

“США не виключатимуть постачання Києву жодних систем озброєнь”, – відповіла Сінгх.