Політика

Україна отримає $300 мільйонів з оборонного бюджету США

14 Грудня 2023 19:03
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сша, україна, фінансова допомога

Палата представників США схвалила Акт про асигнування на національну оборону, який передбачає рекордні 886 мільярдів доларів на 2024 фіскальний рік. Це рішення було попередньо погоджене Конгресом.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на The Hill

За оборонний бюджет США проголосували 310 членів нижньої палати Конгресу, проти були 118. Палата ухвалила закон більшістю у дві третини голосів.

Остаточна версія Акту про асигнування на національну оборону, узгоджена палатами Конгресу, не містить низки поправок, ухвалених республіканцями в Палаті представників проти, як вони кажуть, “лівацтва” в Пентагоні.

Серед іншого, фінальна версія документа не містить обмежень на політику Пентагону стосовно абортів і заборони Пентагону фінансувати лікування працівників і військових, які стосуються гендерної дисфорії.

Водночас там залишилось положення про продовження суперечливої програми стеження за іноземцями з боку Федерального бюро розслідувань до початку 2025 року.

Що стосується України, то законопроєкт продовжує дію Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні, санкціонуючи в її межах виділення 300 мільйонів доларів на 2024 і 2025 фінансовий роки (тобто до вересня 2025-го).

Після схвалення в Сенаті закон іде до президента Джо Байдена, який, як очікується, підпише його.

Кошти для підтримки України, закладені в оборонний бюджет США, – окремі від проєкту про додаткове фінансування на 111 млрд доларів, який застряг у Конгресі.


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