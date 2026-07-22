Україна отримає €1,5 млн від ЄС на запуск Морського єдиного вікна

Україна продовжує впровадження Морського єдиного вікна — цифрової системи для спрощення оформлення суден у портах. На новий етап проєкту Європейський Союз надасть грант у розмірі 1,5 млн євро.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

За його словами, перед заходом до порту судно має пройти низку формальностей і подати інформацію до різних державних органів. У країнах ЄС цей процес уніфікований і здійснюється через цифрове Морське єдине вікно.

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Україна також переходить до цієї моделі, щоб прискорити та спростити оформлення суден, а також привести процедури у відповідність до європейських стандартів.

Новий етап проєкту Maritime National Single Window реалізовуватимуть у 2027–2028 роках за підтримки Європейської комісії через Європейське агентство з безпеки на морі.

Морське єдине вікно дозволить судноплавним компаніям і морським агентам подавати всю необхідну інформацію про заходи суден через один електронний портал.

Очікується, що система зменшить бюрократичне навантаження, прискорить оформлення суден і покращить обмін інформацією між усіма учасниками процесу.

У межах проєкту планують підготувати законодавчу основу для запуску системи, визначити модель її управління та проаналізувати можливість інтеграції чинних цифрових рішень, зокрема DocPort.

За словами Калашника, впровадження Морського єдиного вікна стане ще одним кроком до інтеграції української транспортної системи в єдиний європейський простір та виконання євроінтеграційних зобов’язань України.