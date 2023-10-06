Політика

“Україна майже виконала відповідні сім рекомендацій Єврокомісії, і з нашого боку все буде готово” – Зеленський про вступ до ЄС

6 Жовтня 2023 20:55
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зеленський, єс

Україна майже виконала сім рекомендацій, які отримала від Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу до ЄС.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив під час відеозвернення.

“Плідно співпрацюємо і з Європейським Союзом. Для нас з усіх поглядів важливо розпочати вже цього року переговори щодо членства в ЄС. Україна майже виконала відповідні сім рекомендацій Єврокомісії, і з нашого боку все буде готово. Верховній Раді залишився один крок, і принципово, щоб депутати цей крок зробили”, – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що ЄС для України – це не лише економічна безпека й потужний внесок у розв’язання питання геополітичної стабільності.

“Це ще й мотивація. Мотивація для нас, для наших воїнів, для всього нашого народу. Мотивація боротися, бути стійкими, пройти цю зиму й досягати наших національних цілей попри будь-який російський терор”, – сказав Президент.


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