“Україна майже виконала відповідні сім рекомендацій Єврокомісії, і з нашого боку все буде готово” – Зеленський про вступ до ЄС

Україна майже виконала сім рекомендацій, які отримала від Європейської комісії для початку переговорів щодо вступу до ЄС.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив під час відеозвернення.

“Плідно співпрацюємо і з Європейським Союзом. Для нас з усіх поглядів важливо розпочати вже цього року переговори щодо членства в ЄС. Україна майже виконала відповідні сім рекомендацій Єврокомісії, і з нашого боку все буде готово. Верховній Раді залишився один крок, і принципово, щоб депутати цей крок зробили”, – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що ЄС для України – це не лише економічна безпека й потужний внесок у розв’язання питання геополітичної стабільності.

“Це ще й мотивація. Мотивація для нас, для наших воїнів, для всього нашого народу. Мотивація боротися, бути стійкими, пройти цю зиму й досягати наших національних цілей попри будь-який російський терор”, – сказав Президент.