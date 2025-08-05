Україна хоче співпрацювати з Японією у сфері виробництва дронів, — Сибіга 

Україна зацікавлена у розвитку спільних проєктів із Японією у сфері безпілотних технологій, зокрема виробництва дронів. Про це під час візиту до Токіо заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю японському агентству Kyodo News.

“Ми є світовими лідерами у сфері безпілотних літальних апаратів. Готові ділитися досвідом і співпрацювати з Японією у виробництві дронів — це буде вигідно обом сторонам”, — наголосив він.

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Сибіга пояснив, що йдеться про дрони подвійного призначення — для цивільного застосування (наприклад, у сільському господарстві) та для розвідки, оскільки японське законодавство обмежує експорт озброєння.

У Токіо Сибіга також узяв участь у форумі з відновлення України, організованому за участі країн Азії. За його підсумками було підписано 29 угод про співпрацю в різних сферах.

Під час перемовин з японським міністром закордонних справ Такеші Іваєю Сибіга підтвердив готовність Києва до подальшого поглиблення двосторонніх відносин, підкресливши, що війна Росії проти України впливає і на Індо-Тихоокеанський регіон.