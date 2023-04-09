Україна домовилася з Польщею про купівлю 200 БТР Rosomak

Україна домовилася з Польщею про купівлю 200 бронетранспортерів Rosomak, з яких 100 буде поставлено зараз і 100 – пізніше.

“Найбільш вагоме цими днями, звичайно, візит у Польщу, наші домовленості, наші здобутки. Польща виконала все задеклароване по танках: вони вже в Україні, зокрема “Леопарди”. Є нові домовленості щодо БМП – більше сотні машин. Щодо бронетранспортерів – “Rosomak” – 200 машин. Зараз сто, і сто згодом. Іще самохідні міномети, додаткові ракети, “МіГи”…

Маємо, до речі, і важливі домовленості щодо економіки, щодо відбудови України – зокрема, для нашої Харківщини”, – розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Зеленський також зазначив, що на рівні перших леді України та Польщі домовлено про гуманітарні та медичні проєкти.

“Зокрема, це навчання наших медиків комплексній допомозі пацієнтам з опіками й екстреній повітряній евакуації поранених, зокрема в зонах бойових дій. Десятки наших лікарів уже пройшли чи проходять таке навчання. І проект матиме продовження – навчанням із реабілітації, навчанням українських психологів”, – розповів він.