Україна била по аеродромах ворогів ракетами ATACMS

Сили оборони у ніч проти вівторка використали далекобійні ракети ATACMS для ударів по двох аеродромах в окупованих Росією Луганську й Бердянську.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, Politico з посиланням на поінформованих співрозмовників, передає “Європейська правда”

За даними WSJ, протягом останніх кількох днів США таємно відправили в Україну “невелику кількість ракет”. Інших подробиць видання не розкривають, але уточнюється, що модифікація ATACMS, яку отримала Україна, має дальність до близько 160 кілометрів.