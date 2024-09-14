Угорщина посилює свою агресію проти Європейського Союзу після зустрічі керівників фінансових відомств у Будапешті, на якій основні гравці залишилися осторонь, пише Bloomberg.

«Ми вже говорили про креативні ідеї, висунуті в ЄС з метою перешкодити угорському головуванню, – заявив журналістам у п’ятницю міністр фінансів Угорщини Міхалі Варга. «Незважаючи на ідею бойкоту, всі члени представляли себе, і центральні банки майже всіх країн-членів також були представлені на високому рівні».

Варга підкреслив, що директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва і глава ОЕСР були присутні на так званому неформальному Ecofin. Втім, він не згадав, що на заході не було жодного комісара ЄС, а також міністрів фінансів більш ніж десятка країн, включаючи Німеччину і Францію.

«Новітні санкційні стимули Брюсселя в цьому випадку спрацювали на користь угорського головування», – сказав Варга, виступаючи на самотній сцені.

Bloomberg нагадав, що прем’єр-міністр Віктор Орбан розпочав піврічне головування Угорщини в ЄС у липні з неузгодженого дипломатичного фрілансу, який включав зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Це викликало негативну реакцію з боку Європейської комісії, яка вирішила не направляти своїх високопосадовців на неформальні зустрічі, що відбуватимуться в Угорщині до кінця року.

Раніше в п’ятницю Орбан заявив, що більш несподівані дипломатичні кроки є ймовірними в рамках самоназваної «миротворчої місії».

Георгієва сама опинилася в гарячій точці, оскільки кілька країн ЄС кинули виклик главі МВФ щодо плану вашингтонського кредитора взаємодіяти з Росією в економічних питаннях вперше з моменту вторгнення в Україну.

Відповідаючи на запитання, Варга сказав, що «Крісталіна дала нам обґрунтоване пояснення щодо ситуації, а це означає, що за правилами МВФ, кожна країна повинна надавати звіт про свій стан».

Він також сказав, що економіка Європи відстає від інших регіонів частково через те, що вона найбільше постраждала від негативних наслідків війни в Україні, додавши, що це є причиною для її зупинки.

Угорщина наполягає на припиненні вогню під час російського вторгнення в Україну, яке триває вже третій рік. Західні союзники відреагували на це різкою критикою, назвавши це спробою підірвати підтримку Києва.